Manisa'da 4.9 Büyüklüğündeki Deprem İzmir'i Salladı

Manisa'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem İzmir'de şiddetli şekilde hissedildi.



Günlerdir ardı ardına sarsıntıların yaşandığı Manisa'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 17.12'de meydana gelen ve merkez üssü Manisa olan depremin büyüklüğü ise 4.9 olarak kaydedildi. Yaşanan sarsıntılar çevre illerin yanı sıra İzmir'de şiddetli şekilde hissedildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. - İZMİR