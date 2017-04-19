Manisa'da 4.2 Yüksekliğinde Deprem-1

Manisa'da 4.2 yüksekliğinde deprem-1(Tür: Yurt)

Manisa'da 4.2 yüksekliğinde deprem-1

(Tür: Yurt)

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Manisa, Deprem