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Manisa'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem
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Manisa'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem can ya da mal kaybına yol açmadı.

Kaynak: Dunya.com

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Saruhanlı, Manisa, Deprem