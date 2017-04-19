Manisa'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem! İzmir'de de Hissedildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BÜYÜKLÜK 4.2

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 14.23'te bir deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 8,3 kilometre altında gerçekleşti.

DEPREM, İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi ise, depremin merkez üssünü Turgutlu ilçesi olarak verdi. Deprem başta Manisa olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İzmirli sosyal medya kullanıcıları, "Hissedilir şekilde sallandık", "İzmir fena sallandı" gibi mesajlar paylaştı.

9 SARSINTI GERÇEKLEŞTİ

Manisa çervesinde geceden bu yana bir hareketlilik göze çarpıyor. 19 Nisan tarihinde bölgede dokuz sarsıntı gerçekleşti, bunlardan en büyüğü 3.8.