Manisa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

MANİSA'da akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü, merkez Şehzadeler İlçesi Yeşilköy Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 19.44'te meydana geldi. Yerin 5.5 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinde kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. - Manisa