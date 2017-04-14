Manisa'da 342 Memur Göreve İade Edildi

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu kamu görevlisi sayısının 14 Nisan tarihi itibariyle 678 kişiye ulaştığı açıklanırken, açığa alınan veya ihraç edilen toplam 342 memurun da görevlerine iade edildiği bildirildi.



Manisa Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında idari ve adli işlem yapılan kamu personeli istatistiklerini paylaştı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, KHK ve HSYK kararlarıyla Manisa'da bin 944 kamu personeli memuriyetten ihraç edilirken, 103 ayrı kamu, kurum ve kuruluşundan 596 kamu personeli de açığa alındı. Yapılan açıklamada gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan bin 313 kamu görevlisinden 678'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 510 kamu personelinin adli kontrol şartıyla, 125'inin de serbest bırakıldığı öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Manisa'da 68 memurun da gözaltındaki sorgusunun devam ettiği açıklandı.



Diğer iller tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manisa'da 13 kamu görevlisinin başka illere teslim edildiği, 42 sözleşmeli personelin de sözleşmelerinin feshedildiği açıklandı. 60 kamu personeli hakkındaki idari soruşturmanın ise devam ettiği öğrenilirken, 21 memurun da emekliye ayrıldığı açıklandı.



Açığa alındıktan sonra haklarında yürütülen idari soruşturma sonucunda FETÖ ile bir bağlantısı olmadığı tespit edilen 321 kamu görevlisi ile ihraç edilen 21 personel olmak üzere toplam 342 kamu görevlisinin görevlerine iade edildiği bildirildi. - MANİSA