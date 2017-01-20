Manisa'da 249 bin 454 öğrenci karne aldı



MANİSA genelinde 249 bin 454 öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadı. Şehzadeler İlçesi'ndeki Murat Germen Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, milli eğitimin asla boşluk kabul etmediğini ve yaşanan boşlukları 'FETÖ' gibi cemaatlerin doldurabileceğini ifade etti.



Manisa'da 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı, tüm okullarda düzenlenen karne törenleriyle sona erdi. İl genelinde karne alan 249 bin 454 öğrenci ile karneleri teslim eden 18 bin öğretmen, 15 gün sürecek yarıyıl tatiline başladı. Kentteki tören, Şehzadeler İlçesi Murat Germen Ortaokulu'nda düzenlendi. Okulun 15 Temmuz Konferans Salonu'ndaki törene; Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Halk Sağlığı İl Müdürü Engin Yıldırım, Yunus Emre Belediye Başkanı Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dernekbaş, öğrencilere verilen karnelerin öğrencilerin şahsiyetini, insani değerlerini ve zekasını gösteren bir belge olmadığını, sadece dönem boyunca yaptığı çalışmaların değerlendirmesi olduğunu ifade etti. Velilere, karne notları ne olursa olsun çocuklarının yanında olmaları çağrısı yaptı.



Kaymakam Çorumluoğlu ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra iyi bir nesil yetiştirmenin öneminin daha da arttığını vurguladı. Çorumluoğlu, "15 Temmuz kalkışması bize gösterdi ki, biz iyi bir nesil yetiştirmenin önemini daha iyi anlamamız gerekiyor. Eğer bir boşluk bırakırsak, bu boşluğu ne yazık ki bugün FETÖ, yarın başka bir devlet veya cemaat olsun doldurur. Bu nedenle milli eğitim de bize düşen görev asla boşluk bırakmamak. Çocuklara sahip çıkmamızdır" dedi. Çocuklara seslenen Çorumluoğlu, "Gelecekte karne törenlerinde konuşma yapan vali, belediye başkanı, kaymakam, il milli eğitim müdürü sizler olacaksınız. Bu ülkeyi başka birilerine yönettirmeyeceğiz. Bu ülkeyi yönetmek isteyen o kadar dış mihraklar var ki siz onları eliniz tersiyle iteceksiniz ve bu ülkeyi bu memlekette doğan, yetişen sizler yöneteceksiniz. Bu nedenle daha fazla çalışmanız gerekir" dedi.



ANLAMLI KAMPANYA



Halk Sağlığı İl Müdürü Engin Yıldırım ise Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle başlattıkları kanser taramaları işbirliği projesi hakkında bilgi verdi. Proje çerçevesinde ilçedeki tüm okullarda öğrencilere karnenin yanında projeyi anlatan broşür verildiğini ifade eden Yıldırım, "Karnelerini alan tüm öğrencilere anne ve babalarını emanet ediyoruz. Niçin emanet ediyoruz. Büyüklerde görülebilecek meme kanseri, rahim ağzı ve bağırsak kanserlerini erken teşhiste önleyebiliyoruz. Bunu için Şehzadeler İlçesi'nde 19 Mayıs Stadı'nın karşısında bir sağlıklı yaşam merkezimiz var. Çocuklarımıza karneleriyle birlikte verdiğimiz görev ile götürdükleri her yakınları için kayıt alıyoruz. Bu 2 ay boyunca sürecek. En çok yakınını merkeze götüren ve birinci olan öğrencimize bilgisayar, ikinciye bisiklet ve kask, üçüncüye bisiklet ile basket topu veriyoruz. Bu konuda en gayretli olan birinci okulumuza masa tenisi, ikinci ve üçüncü olan okullarımıza ise bisiklet hediye ediyoruz. Bu çalışma ile çocuklarımızın yanında olduğunu göstereceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri, önce okul çapında başarılı olan öğrencilere hediyeler dağıttı. Protokol üyeleri ardından bir sınıfa girerek öğrencilere karnelerini verdi.