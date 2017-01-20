Manisa'da 248 Bin Öğrenci Karne Aldı

Şehzadeler ilçesi Murat Germen İlköğretim Okulu'nda karne töreni düzenlendi.



İl genelinde 248 bin öğrencinin yarıyıl tatiline girdiği karne töreninde Mili Eğitim Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında yapılan proje kapsamında velilere ulaştırılmak üzere öğrencilere Kanser Erken Teşhis Tedavi Merkezi (KETEM) ücretsiz kanser tarama broşürleri verildi.



Törende konuşan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, "Bugün itibarıyla 248 bin öğrencimiz karne aldı. Bu karneler çocuklarımızın kişiliğini ve kimliğini yansıtmıyor. Unutmayalım öğrenciler, diğer öğrencilerle kıyaslanmayı sevmez. Sayın veliler çocuklarınızı diğer öğrenciler ile kıyaslamayın." dedi.



Karne töreninde yeni bir uygulamayı başlattıklarını kaydeden Dernekbaş, projenin Şehzadeler ilçesinde pilot olarak başladığını, daha sonra il geneline de yayılacağını söyledi.



Dernekbaş, "İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Şehzedeler İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yürüttüğümüz kansere dikkat çekme adı altında bir çalışma yapıyoruz. Bunlar öğrencilerimize bilgilendirici broşürler olarak sunuldu. Bu broşürlerle öğrencilerimizin velileri Şehzadeler İlçe Sağlık Merkezi'ne gittiğinde ücretsiz olarak meme, rahim ve bağırsak kanseri taramalarını yaptırabilecekler." ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere hediyeleri ve karneleri verildi.



Murat Germen İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törene Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Şehzadeler İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile davetliler, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.