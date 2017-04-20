Manisa'da 20 Günde 102 Deprem

MANİSA'da son 20 gün içerisinde Richter ölçeğine göre 2.0 ile 4.3 arasında değişen büyüklüklerde toplam 102 deprem meydana geldi. Jeoloji Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilcisi Kerem Kadir Oğuz, depremleri fay hatlarındaki enerji boşalması olarak değerlendirirkenY; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise olası yıkıcı bir depreme karşı hazırlıklı olduklarını dile getirdi.



Manisa'nın Saruhanlı İlçesi, Koldere Mahallesi'nde dün saat 14.23'te meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı paniğe neden olurken, deprem korkusunu da tekrar gündeme getirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitisü verilerine göre son 20 günde Manisa genelinde büyüklükleri 2.0 ile 4.3 arasında değişen 102 deprem meydana geldi. 2 Nisan'da Şehzadeler İlçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde 4.3 büyüklüğünde, 4 Nisan'da Hacıhaliller Mahallesi'nde 4.0 büyüklüğünde, 6 Nisan'da Çavuşoğlu Mahallesi'nde 4.0 büyüklüğünde ve son olarak da Saruhanlı ilçesinde 19 Nisan'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremler korkuttu.



"FAYLARDAKİ ENERJİ BOŞALMASI OLABİLİR"



Jeoloji Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilcisi Kerem Kadir Oğuz, Manisa'da son 20 günde yaşanan depremlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, sarsıntıların fay hatlarındaki enerji boşalmasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Oğuz, "Bölgedeki faylar birbiriyle bağlantılı olduğu için ne zaman nerede hareket olacağını kestirmek mümkün değil. Ama bu Manisa'da büyük bir deprem olacağı anlamına gelmez. Özellikle Turgutlu, Şehzadeler ile Saruhanlı tarafında depremler etkisini hissetirmeye başladı. Bunlar bir enerji boşalımı da olabilir. Farklı fayların buraya aktardığı enerjiler de olabilir. Bunun durumunu tam olarak bilmek mümkün değil. Ama şöyle bir durum var; ufak depremler bize ileride büyük depremlere karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor. Tarihsel kayıtlar incelendiğinde Manisa ve çevresinin büyük yıkımlara yol açan depremler gördüğü bir gerçektir. Depremin ne zaman nerede olacağı kesin olarak belirlenmesinden ziyade her zaman olabilecekmiş gibi hazırlıklı olursak, güvenli yapılar yaparsak depremden korkmamız gerekmez" diye konuştu.



"BİNALAR DAYANIKSIZ ZEMİN ÜZERİNDE"



Depremin kaç şiddetinde veya ne zaman olacağını tartışmak yerine, binaların depreme karşı dayanıklılık durumunun tartışılması gerektiğini vurgulayan Oğuz, şöyle devam etti:



"Manisa'daki birçok bina depreme dayanıklı değil. AFAD Genel Müdürlüğü 2012 yılında, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) 2023 Programı'nı yürürlüğe sokmuş, Manisa Valiliği'nin Manisa Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (MADSEP) programı uygulamaya girmiştir. Kentsel dönüşüm gibi kanunlarla bina stoklarının yenilenmesi sağlanmaktadır. Manisa'daki binaların büyük bir kısmı depremde büyük zarar oluşturabilecek dayanıksız zeminler üzerinde yer almaktadır. Deprem, hazırlığı bir kere yapılarak bitecek bir olgu değil, sürekli hazırlık yapılması gereken bir süreçtir. Bu süreçte özellikle belediyelere büyük sorumluluklar düşmektedir. Özellikle olası bir yıkıcı depremde Manisa'nın bir müdahale planının olup olmadığı çok önemlidir."



"OLASI YIKICI DEPREME HAZIRLIKLIYIZ"



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise diğer illerde olduğu gibi Manisa'nın da olası büyük afetlere karşı acil eylem planının hazır olduğunu belirterek, "Allah göstermesin ama olası bir yıkıcı afet ile karşılaşılırsa, geçmiş yıllarla karşılaştırılmayacak ölçüde, hem Türkiye hem AFAD başkanlığı hem de Manisamız ile kurumlarımızdaki ekiplerimiz, müdahaleye hazır durumda. Herhangi bir endişeye gerek yok. Şu anda Türkiye'de ve ayrıca bütün vilayetlerde çok uzun zamandır yenilenmiş Acil Afet Eylem Planı vardır. Bu plan çerçevesinde tüm kurumlar ve özel kurumlar görevlendirilmiş durumda. Herkes görevinin farkında. Bu çerçevede eğitim ile tatbikat çalışmaları yapıldı. Şu anda da sürekli birbiriyle irtibat halindeler. Olası bir yıkıcı depremde herkes hazır durumda. En az hasarla atlatma, oluşacak hasarı ise en kısa zamanda izole etme imkan ile kabiliyete sahibiz. Ayrıca Manisa'da öyle bir durum olduğunda ilimize yardımla mükellef çevre illerimiz hazırlar. Bu konuda kimse terüddüt etmesin. İlimiz depreme karşı hazırlıklı durumda" diye konuştu.



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