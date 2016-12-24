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Manisa'da 17 Yaşındaki Engelli Kıza 2 Kişi Cinsel İstismarda Bulundu

Manisa'da 17 Yaşındaki Engelli Kıza 2 Kişi Cinsel İstismarda Bulundu

Manisa'da 17 yaşındaki K.A. isimli engelli kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da 17 Yaşındaki Engelli Kıza 2 Kişi Cinsel İstismarda Bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

AİLESİ SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Zihinsel engelli K.A. (17), kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu belirtmesi üzerine ailesi Demirci Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Volkan D. (23) ve B.Ç. (17) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Volkan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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