Manisa'da 150 İnşaat Mühürlendi

Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, Manisa 2. İdare Mahkemesi tarafından Soma İlçesi Revizyon İmar Planı'nın iptal edilmesi ardından yaklaşık 150 inşaatın mühürlendiğini belirterek, "Konuyu bir üst mahkemeye taşıdık." dedi.



Makamında gazetecilere açıklama yapan Başkan Ergene, Soma'nın revizyon imar planının Manisa 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini, mahkemenin bilirkişi ve keşif talebini geri çevirdiği için bu noktaya gelindiğini ifade etti.



Geçtiğimiz günlerde Zeki Şahin isimli vatandaşın Belediye'ye karşı Manisa 2. İdare Mahkemesi dava açtığını, mahkeme tarafından belediyenin yaptığı uygulamanın iptaline karar verildiğini anımsatan Ergene, bunun devamında Soma Revizyon İmar Planının da iptaline karar verdiğini söyledi.



Ergene, "İdare Mahkemesi kararları bağlayıcı olduğundan bu kararı temyiz etmemize rağmen uygulamaya geçmek zorunda kalıyoruz. Bununla ilgili İmar ve Şehircilik ile Hukuk İşleri müdürlüklerimiz gerekli girişim ve işlemlere başlamış durumda. Bu mahkeme kararını Soma Belediyesinin uygulamama gibi bir işlemi kesinlikle söz konusu olamaz." diye konuştu.



İki komşu arasındaki parsel itilafının konuyu bu noktalara getirdiğini anlatan Ergene, şöyle konuştu:



"Davanın sürecinde de belediyenin hiçbir talebini mahkeme dikkate almamış. Keşif istemişiz kabul edilmemiş, bilirkişi talebinde bulunmuşuz kabul edilmemiş, davanın akışında da bizim kafamızda soru işaretleri var. Adil bir dava görüldüğünü söyleyemeyiz. 2012'de yapılan bir imar tadilatı 2015'te dava açılıyor. 1 ay askıda kalırken itiraz hakkı vardır. Mahkeme hiçbir şeyi dikkate almamış. Dosya için yürütmeyi durdurma kararı verilmemiş. Üst mahkemeye müracaatımızı yaptık. İnşallah oradan daha adil bir karar çıkacağını ümit ediyoruz."



Büyükşehir Belediyesi ve hukukçular ile yaptıkları istişarelerde bunun genel plan iptali olduğunu, tekrar revizyon imar planı hazırlanıp yürürlüğe girinceye kadar imar uygulamalarının belediye tarafından durdurulması gerektiği sonucuna vardıklarını vurgulayan Ergene, şöyle konuştu:



"Şehrimizin inşaat sektörü oldukça canlı, birçok vatandaşımız bu sektörden geçimini sağlıyor. Bu sorunun bir an evvel ortadan kaldırılabilmesi için inceleme başladık. Çeşitli çözüm yolları karşımıza geldi. En kestirme sonuç, böyle bir sonucu arzu etmediğini tarafımıza da ifade eden Zeki Şahin'in bu davasından feragat etmesi. Diğer yöntem ise resmen müracaatını yaptığımız Manisa 2. İdare Mahkemesine ilişkin İzmir Bölge İdare Mahkemesine iptal başvurusudur. Hukuk İşleri Müdürlüğümüz gerekli müracaatları yaptı. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verirse yine her şey normale dönecek. Her yolu deniyoruz. Planın yeniden devreye girebilmesi için Büyükşehir Belediyesinde 1/5000'liklerin onaylanması, daha sonra Soma Belediyesinde 1/1000'lik planların onaylanması lazım. Revizyon imar planında değişiklik yapmayacağız. Sadece dava konusu olan parseli bu planın dışında tutmak sureti ile aynı planı onaylayıp yürürlüğe alacağız."



Soma Belediyesinin elinde geçerli bir imar planı bulunmadığını kaydeden Ergene, "Revizyon planının biri iptal edilirse diğeri devreye girmiyor. Bununla ilgili Danıştay'ın kararı var. Yeni bir plan yapılana kadar şehirde plan yokmuş gibi değerlendiriliyor. İnşaat ruhsatı veremiyoruz. yapı kullanma belgesi de veremiyoruz. İmar planına dayanan işlemlerin hepsini maalesef beklemeye alıyoruz. Şehrimizde böyle bir süreç söz konusu. En kısa zamanda çözülmesi hepimizin ortak arzusudur. Herkes gibi belediye personelimizde bu konuda özverili çalışmaya devam ediyor." dedi.