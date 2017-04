Manisa'da 10 Mahalle Dereler Islah Edilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 10 mahallede daha taşkın sorunlarını ortadan kaldıracak dere ıslah çalışmaları için proje ihale sözleşmesini imzaladı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde taşkın riski barındıran derelerin ıslahı için yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, 6 ilçeye bağlı 10 mahalleye daha taşkın koruma yapıları kazandıracak. Turgutlu merkezde yer alan Yaykın Deresi ve Abacılar Çayı ile Hacıisalar Mahallesi, Alaşehir'in Işıklar ve Esentepe Mahalleleri, Akhisar'ın Sarıçalı ve Erdelli Mahalleleri, Soma İstasyon Mahallesi, Saruhanlı Hatıplar Mahallesi ve Kula 4 Eylül Mahallesi'ni kapsayan proje ihale süreci sonuçlandı. Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak ile yüklenici firma temsilcisi tarafından imzalanan sözleşme ile proje çalışmaları resmen başladı.



Projeler hazırlık aşamasında



Projelerin hazırlanarak tamamlanmasının ardından, Projeler Dairesi Başkanlığı'nda görevli mühendisler tarafından sahada yersel tetkikleri ve son kontrolleri yapılacak. Projelere son şeklinin verilmesiyle birlikte ise uygulama aşamasına geçilerek imalatları gerçekleştirilecek. 10 mahalleyi daha taşkınlardan korumak için proje çalışmalarına hızla başladıklarını söyleyen Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, çalışmaların mahalleler ve vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.



MASKİ'nin il genelindeki yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçlarına uygun projeler ürettiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "Manisamızın tüm altyapı ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, altyapıya ilişkin yaşanan sıkıntıları tamamıyla ortadan kaldırmak için her ihtimali en ince ayrıntısına kadar hesaplayarak titizlikle çalışma yürütüyorlar. Şuana kadar il genelinde 70 kilometre dere temizlik çalışması yaptık. Çalışma yaptığımız bu derelerden de 140 bin ton atık ve yabancı madde temizledik. Dere ve diğer akarsuların ıslahı konusu da vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından büyük önem teşkil ediyor. Bu sebeple 10 mahallemizde daha yapılacak ıslah çalışmaları için proje çalışmalarımızı başlattık. Şimdiden Manisamıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - MANİSA