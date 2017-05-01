Manisa'da 1 Mayıs Kutlandı

MANİSA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kortej yürüyüşüyle başlayıp meydanda mitingle sürdü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 1 Mayıs için Valilik tarafından izin verilen yol güzergahını eleştirdi.



Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, birçok sendikanın, siyasi partinin ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kutlandı. Saat 11.00'de tarihi Sultan Camii'nin önünde toplanmaya başlayan kalabalık, polis tarafından titizlikle arandı. Sendikaların, siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin üyelerinin yanlarında getirdikleri pankartlar ile dövizler de incelendi. Saat 12.00'ye kadar alanda toplanan yaklaşık 1000 kişilik grup, ellerinde dövizler ve pankartlarla Çarşı ve Atatürk Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte "Direne direne kazanacağız", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Yaşasın sınıf dayanışması", "Kurtuluş yok, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de yürüyüşe katıldı.



Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'na gelen topluluk, mitingin yapılacağı Milli Egemenlik Anıtı'nın önünde, alana tekrar aranarak alındı. Miting alanını dolduran kalabalığa konuşma yapan Gıda İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Gürsel Köse, işçilerin 200 yıldır kazandığı hakları savunmak ve korumak için meydanlarda olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini dile getirdi.



CHP Grup Başkanvekili Özgün Özel ise "Sömürüye, alın terinin karşılığını almamaya, örgütlenmeye karşı orantısız ve devlet destekli işveren baskılarına karşı bütün emekçiler meydanlarda hayır dediler. Sadece 16 Nisan gününe kadar kendini sermayenin yanında konumlandıran, kendisini işçi haklarına karşı ceberut bir devlet olarak konumlandıranlar; referandum günü aslında, her siyasi görüşten ve bu gidişata hayır diyenlerin güçlü hayırı ile karşılaşmışlardı. Türkiye'nin dört bir yanında işçiler, emekçiler ve alın terinin dostları meydanları doldurdular. Artık bu gidişat böyle sürmez ve 'Hayır diyoruz' diyorlar. Hayır 16 Nisan günü bitmedi. Hayır, 16 Nisan'da başladı. Emekçiler haklarını alana kadar, örgütlenmenin üzerinden bir buldozer gibi geçen 1980 darbesi ile kaybedilen, özgürce örgütlenme hakkı geriye alınana kadar bu çarpık düzene hayır demeye devam edilecek. Biz de onlarla birlikte düzensiz iktidara hayır demeye devam edeceğiz" diye konuştu.



"MANİSA'DAKİ BU GÜZERGAHI ÇOK AYIPLADIK"



CHP'li Özel, valilik tarafından belirlenen yürüyüş güzergahının da hatalı olduğunu öne sürerek, "16 Nisan'a kadar kendisini dev aynasında görenler, işçilerin, emekçilerin bu güçlü hayırından irkilmiş olacaklar ki, Manisa'da aklın ve hayalin almayacağı bir güzergah verdiler. Sultan Camii'nden Cumhuriyet Meydanı'na gelinmesi için tercih edilebilecek en sessiz, sakin, halkla en az biraya gelinebilecek güzergahı belirlemişler. İşçilerden bu kadar korkuyorlar. Ama bu kadar büyük haksızlık da vicdanların kaldırabileceği bir şey değil. Manisa'daki bu güzergahı çok ayıpladık. Bu kararı alanları da kınıyoruz" dedi.



Açıklamaların ardından miting alanındaki sendika, sivil toplum görüntü ve partili üyeler birlikte çalan şarkılar eşliğinde halay çekti. - Manisa