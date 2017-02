Manisa - CHP'li Özel'den 2'inci Abdülhamid'in Torununa Tepki

CHP'li Özel'den 2'inci Abdülhamid'in torununa tepki



CHP Manisa İl Başkanlığı'nın referandum çalışmalarını başlattığı toplantıda konuşan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bizim canımıza yetti parlamenter sistem" diyen 2'inci Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'na tepki gösterdi. Özel, "Nilhan hanıma bir tek şeyi söylemek lazım. Sen Atatürk'e dil uzatıyorsun ya. Eğer Atatürk olmasaydı sen mutlaka yine yaşardın. Ama hangi sarayın, hangi odasında, hangi kafesin altında dedenin, babanın uygun gördüğü, hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun onu bir düşün" dedi.



CHP Manisa İl Başkanlığı, yeni anayasaya referandumda halkın 'hayır' demesi için çalışma başlattı. CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, diğer Manisa milletvekilleri Mazlum Nurlu ve Tur Yıldız Biçer, CHP Parti Meclisi Üyeleri Mustafa Moroğlu ve Yıldırım Kaya, il ve ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda, referandum sürecinde izlenecek yol haritası ve seçmenlerin nasıl ikna edileceği konuşuldu. Tarihi Bedesten'de yapılan toplantıya partililer de büyük ilgi göstererek salonu doldurdu.



ÖZEL'DEN PARTİLİLERE UYARI



Konuşma yapan Özel, kampanya sürecinde partililerinin doğru bir dil kullanmaları gerektiğini belirterek, "Bir yanlış yaparsak, bir şeyi eksik yaparsak, yeterince çalışmazsak, anlatırken doğru bir dil kullanmazsak 10 günde gelen 10 dakikada gider. Bu seçimin bıçak sırtı bir seçim olduğunu kimse unutmasın. Ne yaptığımızın farkında olacağız. Burada alacağımız bir fazla hayır oyu, Yozgat'taki evet oyunu dengeleyecek. İkna edeceğiniz bir öğrenciniz, bir komşunuzun oyu belki Cumhuriyeti koruyacak. Biz yapacakları her şeye hazırlık olmalıyız. Patlamalar, saldırılar, teröre hepsine hazırlı olalım. Kendilerini çok önde gösterip, bizi tükenmişlik sendromuna sokma ya da bizi çok önde gösterip 'acaba CHP birazcık gevşer mi' diyecekler. Bunların hepsi olabilir. Ne olursa olsun bir oy farkla bu seçimin kazanılacağını bilerek bu seçime asılmak hepimizin vatan borcudur. Buradaki herkes kampanya boyunca kırgınlıkları, küskünlükleri bir yana bırakacak. Biz bu saltanat heveslilerine hadlerini bildireceğimize inanırsak olur. Bu başka bir seçi, Saltanatla halkın egemenliğini oynuyorlar" diye konuştu.



NİLHAN OSMANOĞLU'NA SERT TEPKİ



Konuşmasında Sultan 2'inci Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun "Bizim canımıza yetti, parlamenter sistem artık" sözlerini eleştiren Özel, Osmanoğlu'na sert tepki gösterdi. Özel, "Hanımefendi son derece şık, zengin, oturmuş şöyle söylüyor. Parlamenter sistem canımıza yetti diyor. Bak sen. Bizde ecdada kafayı takma, geçmişin değerleriyle didişmek yok. Dedesinin de parlamento düşmanı olduğunu biliyordur Nilhan Hanım. Senin deden en çok toprak kaybeden padişah desen, ağrına gider. Kafayı bir denizci bir çocuğa takmış ona düşmanlığıdan donanmayı hareket ettirmedi. Kıbrıs'ı İngilizlere savaşmadan verdi. Ege'deki bütün adaları kaybeden bizati dedesidir. Biz Osmanlı'yı sevabıyla günahıyla tarihçilere bırakıyoruz. Nilhan hanım Osmanlı'nın en çok toprak kaybedeninin torunu olabilir ama biz Hazerfen Çelebi'nin torunlarıyız. Onlar mutlaka Abdulhamid'i çok seviyor olabilirler. Biz buradan onlara küfredecek değiliz. Nilhan hanıma bir tek şeyi söylemek lazım. Sen Atatürk'e dil uzatıyorsun ya. Eğer Atatürk olmasaydı sen mutlaka yine yaşardın. Ama hangi sarayın hangi odasında, hangi kafesin altında dedenin, babanın uygun gördüğü hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun onu bir düşün" dedi.



MHP'yi de eleştiren Özel, MHP'nin içinde Cumhurbaşkanlığı sistemine inanan çok az kişinin olduğunu iddia ederek, "AKP'nin içinde bu kadar yetkiyi mezardan dedem çıksa ona da vermem diyenler de var. MHP'nin içinde cumhurbaşkanlığı sistemine inanan bir Devlet Bahçeli, arkasındaki 3.5 tane adam var, 4'üncüsü yok. Buna inanın" diye konuştu.



"TATİLE DEĞİL OY KULLANMAYA GİT"



Referandumda tatile gideceklere de uyarılarda bulunan Özel, bu sefer herkesin bu oylamaya katılmasını istedi. Özel, "Bu sefer Bodrum'daki Aysel, 'Gitme 1 ay daha tatil yap' desek bile oy kullanmaya gidecek. Uçakta yer bulamazsa otogara gidecek yer arayacak. Yoksa parmak arası terlikleri ile çıkacak Bodrum'dan İstanbul'a kadar otostop çekecek. Ama Aysel gidecek o hayır oyunu kullanacak. Çünkü Aysel biliyor. Eğer o evet geçerse ona o terlikleri bir daha giydirmezler, araba kullandırmazlar. O denize sokmazlar Aysel'i. O yüzden herkes gidecek oyunu kullanacak" dedi.



"YAKIN DÖVÜŞ ÖĞRENMEYİ DÜŞÜNDÜM"



Toplantıda konuşan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de, mecliste oylama sürecine değindi. Biçer, oylamalar boyunca çok fazla şiddet gördüğünü belirterek, "Ömrüm boyunca duymadığım kadar küfür, alavere dalavere, her türlü düzenbazlık gördüm. Döndüğümde kendime bir yakın dövüş kursu bulayım, yakın dövüş öğreneyim, en azından bu saldırganlara karşı savunayım diye düşündüm. Ama sonra çok düşündüm. Biz aslında tam tersine iyiliği, güzelliği, dostluğu, barışı savunmalıyız. Bu değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bunu düşündüm ve vazgeçtim" dedi.



CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ise vatanını seven ve ülkenin bölünmesine karşı olan herkesin bu referandumda hayır oyu kullanması gerektiğini söyledi.



Milletvekillerinin konuşmalarının ardından Parti Meclisi Üyeleri Yıldırım Kaya ve Mustafa Moroğlu referandum süreci boyunca izlenecek yolu partililere anlattı.