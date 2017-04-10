Manisa Caddedeki Çok Sayıda Ağacın Kesilmesi Tepki Topladı

Caddedeki çok sayıda ağacın kesilmesi tepki topladı



MANİSA'nın Salihli Belediyesi tarafından yapılan 'Prestij' projesi kapsamında Çınarlı Caddesi'ndeki çok sayıda tespih ağacı kesildi. Vatandaşların tepkisi üzerine açıklama yapan ilçe belediyesi, kesilen ağaçların yerine kent estetiğine uygun yeni ağaçların dikileceği açıkladı.



Çınarlı Caddesi'nde yürütülen 'Prestij' projesi kapsamında çok sayıda tespih ağacının kesilmesi tepki çekti. Sabah erken saatlerinden itibaren cadde üzerindeki onlarca tespih ağacı, Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kesilmeye başlandı. Kesimi gören esnaf ve vatandaşlar, tepki gösterdi.



Vatandaşlardan Adnan Atmaca, en az 20 yıllık olan ağaçların kesilmesini eleştirerek, "Salihli Belediyesi'ni aradığımızda, ağaçların prestij caddesi çalışmaları kapsamında kesildiğini söylediler. Dünya'nın birçok bölgesinde projeler ağaçlara göre revize edilir. Ancak Salihli'de proje nedeniyle onlarca ağaç kesiliyor, bu çok üzücü bir durum" dedi.



Gelen tepkiler üzerine Salihli Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapılırken, şu ifadelere yer verildi:



"Atatürk Caddesi'nin modern bir görünüme kavuşturulacağı prestij caddesi projesi kapsamında, ilk olarak elektrik telleri yer altına alınmıştı. Prestij çalışma kapsamında Salihli'nin önemli sorunlarından olan yağmur sularıyla, kanalizasyon sularının ayrılması için caddeye boydan boya menfezler döşenerek, caddenin tüm kaplaması (yol, kaldırım ve otoparklar) yenilendi. Proje sahası içerisinde kalan ağaçlar, çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla kaldırılarak, yerine proje bütünlüğü içinde planlanan ve şehir estetiği açısından daha güzel olan ağaçlar yer alacak. Cadde boyunca cep otoparkları yapılarak, esnafların ve vatandaşların yaşadığı park sorunu ortadan kaldırılacak. Atatürk ve Menderes Caddesinin kesiştiği alana kavşak yapılarak trafik akışının daha da hızlanması sağlanacak. Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen prestij caddesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt, kaldırım ve çevre düzenleme, peyzaj ve üst yapı düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek"