Manisa Büyükşehir Web Tv Yayına Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını, hizmet ve projelerinin tanıtımını birinci ağızdan vatandaşlara duyurmak amacıyla internet üzerinden yayın yapan Web TV'yi hayata geçirdi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, internet üzerinden yayın yapacak Web TV'yi de hayata geçirdi. Web TV ile Manisa Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçede hayata geçirdiği, devam ettiği ve planladığı hizmet ve projelerin duyurulması sağlanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV'nin bu yıl 477'ncisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin başladığı 25 Nisan Salı günü test yayınlarına başladığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Kamu kurumları olarak vatandaşa hizmet etmek noktasındayız. Yaptığımız çalışma ve hizmetlerimizi vatandaşımıza görsel ve yazılı basın aracılığıyla iletmek durumundayız. Bundan hareketle biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak internet üzerinden yayın yapacak olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV'yi Manisa'ya kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manisamıza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA