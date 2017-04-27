Manisa Büyükşehir Web TV Yayına Başladı

Manisa'yı ilklerle tanıştıran, şehrin en güzel şekilde tanıtılması için çalışmalar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, internet üzerinden yayın yapacak Web TV'yi de hayata geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçede hayata geçirdiği, devam ettiği ve planladığı hizmet ve projelerin birinci ağızdan duyurulacağı; aynı zamanda şehrin 17 ilçesiyle tanıtımının yapılacağı Web TV, www.manisa.bel.tr adresinden, ayrıca www.manisawebtv.com, www.manisabsbtv.com ve www.manisabsb.tv adreslerinden izlenebilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV'nin bu yıl 477'ncisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin başladığı 25 Nisan Salı günü test yayınlarına başladığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Kamu kurumları olarak vatandaşa hizmet etmek noktasındayız. Yaptığımız çalışma ve hizmetlerimizi vatandaşımıza görsel ve yazılı basın aracılığıyla iletmek durumundayız. Bundan hareketle biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak internet üzerinden yayın yapacak olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV'yi Manisa'ya kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa'mıza hayırlı olsun" dedi.