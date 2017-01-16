Manisa Büyükşehir Judoda Rakip Tanımıyor

Ümitler Judo İl Birinciliğinde Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, 7 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.



Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, önemli bir başarıya daha imza attı. Manisa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Ümitler Judo İl Birinciliğinde, Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, 7 altın 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmayı başardı. Yeşil-beyazlı judocular performanslarıyla erkeklerde takım halinde 1. olmayı başarırken bayanlarda da takım halinde 2. oldu.



Seçmelerde başarılı olan sporcuların 26-29 Ocak tarihinde Ordu ilinde düzenlenecek olan Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda ve Takımlar Şampiyonasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisa'yı temsil edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş," Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına turnuvada fırtına gibi eserek erkeklerde takım halinde 1., bayanlarda ise 2. olan sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.



Dereceye giren sporcular ise şu şekilde; 50 kilogramda il birincisi Emre Acar, 52 kilogramda il birincisi Zeynep Aydın, 57 kilogramda il birincisi Bahar Gülmak, 60 kilogramda il birincisi Batuhan Koçak, 81 kilogramda il birincisi Berham Alkan, 90 kilogramda il birincisi Batuhan Coşkun, 66 kilogramda il birincisi Oğulcan Havutçu, 73 kilogramda il ikincisi Abidin Karabulut, 55 kilogramda il ikincisi Mehmet Sinan Ertem, 60 kilogramda il ikincisi Niyazi Gökcen, 90 kilogramda il ikincisi Samet Alkan, 55 kilogramda il üçüncüsü Oğuzhan Pehlivan, 55 kilogramda il üçüncüsü Ömer Mert Karaca, 66 kilogramda il üçüncüsü Mustafa Emre Altıntaş. - MANİSA