Manisa Büyükşehir'in Sultanlarından Futsal Birincilerine Tebrik

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, Manisa Futsal İl Birinciliği müsabakalarında 9'da 9 yapan Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.



Futsal İl Birinciliği Müsabakalarında grubunda oynadığı 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak, Manisa'yı bölge müsabakalarında temsil etmeye hak kazanan Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu, Manisa Büyükşehir'in sultanlarını ağırladı. Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan'ın da katıldığı programda, yeşil beyazlı takımın oyuncuları Seden Bostancı, Gülem Altay, Duygu Ertaş ve Tuğçe Atıcı, öğrencileri elde ettikleri başarıdan ötürü tebrik etti. Büyükşehir'in sultanları, öğrencilerin sporla ilgili merak ettiği soruları da yanıtladı ve yönlendirmelerde bulundu.



Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu Müdürü Erhan Kıy 9-12 Mart tarihleri arasında Ödemiş'te bölge müsabakalarına katılacaklarını fakat malzeme temininde sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan da Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür desteklere her zaman hazır olduğunu dile getirdi ve turnuva öncesinde forma, top, ayakkabı ve malzemelerin tedarik edileceğinin sözünü verdi. - MANİSA