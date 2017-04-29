Manisa Büyükşehir'in Play-off Rakibi Silivrispor

Spor Toto 3. Lig 2. Grupta sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Silivrispor oldu. Play-off'da ilk maç 4 Mayıs Perşembe günü Manisa'da, ikinci maç ise 8 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.



Mücadele ettiği Spor Toto 3. Lig'de ikinci sezonunda play-off oynamaya hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2016-2017 sezonunu 58 puanla 3. sırada tamamladı. Bu sonuçla play-off'a kalan yeşil-beyazlıların rakibi Silivrispor oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Silivri ile ligde ilk maçını 23 Ekim 2016 yılında İstanbul'da oynamış ve bu maçtan 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. İkinci maçta ise Manisa Büyükşehir Belediyespor rakibini 5 Mart 2017 tarihinde Manisa'da konuk etmiş ve bu maçta 1-1 sona ermişti. Silivrispor ikili averajda Manisa Büyükşehir Belediyespor'a üstünlük sağladığı için play-off'ta ilk maç 4 Mayıs Perşembe günü Manisa'da, ikinci maç ise 8 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. Grupta play-off oynayacak olan Erbaaspor'un rakibi ise ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor maçının sonucuna göre belli olacak. Erbaaspor, play-off'ta Çatalca yada Düzcespor takımlarından birisi ile karşılaşacak. Play-off maçlarının galipleri ise 13-14 Mayıs tarihlerinde tarafsız sahada final maçı oynayacak. Final maçından galip gelen takım Spor Toto 2. Lig'e yükselecek. - MANİSA