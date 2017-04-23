Manisa Büyükşehir'den Deprem Sonrası Saruhanlı'da Hasar Tespiti

Manisa'nın Selendi ve Şehzadeler ilçelerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki iki ayrı depremin ardından Saruhanlı ilçesinde da bazı yerleşim yerleri, okul ve camiler hasar gördü. Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçeyi ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve hasar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.



Manisa'da depremin en çok hasar verdiği ilçelerden bir tanesi olan Saruhanlı'da, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri hasar tespit çalışması yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçeye bağlı Mütevelli ve Koldere mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İlçedeki incelemelerde, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar, Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinasyon İşleri Müdürü Nuri Güncan ve itfaiye ekipleri de eşlik etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hasar gören binalarda da incelemelerde bulundu.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla depremden sonra teyakkuzda olduklarını ve depremden zarar gören vatandaşları ziyaret ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri,yaptıkları incelemelerde; 30 binanın hasar gördüğünü, Mütevelli Mahallesi okul ve camisinin hasarlı, Koldere Camisi'nin de de ufak çaplı hasar olduğunu gördüklerini ifade ettiler. Depremde can kaybı ve yaralanmanın olmamasının kendileri için sevindirici olduğunu kaydeden yetkililer, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını vurguladılar. - MANİSA