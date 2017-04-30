Manisa Büyükşehir Belediyespor Play Off'a Hazırlanıyor

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Tire 1922'yi deplasmanda 2-1 yenerek sezonu dördüncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, play off'taki rakibi Silivrispor'a hazırlanıyor. Normal sezonu 58 puanla tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, aynı puandaki rakibi Silivri'ye ikili averajla geçilip dördüncü oldu.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 2-1 Silivrispor kazanırken Manisa'daki rövanş 1-1 sonuçlandı. Yeşil beyazlı ekip, 4 Mayıs Perşembe günü evinde ağırlayacağı Silivri'ye 8 Mayıs Pazartesi günü ikinci maçta konuk olacak.



Rakibine üstünlük sağlayan taraf, 13 veya 14 Mayıs'ta 2'nci Lig'e çıkmak için final oynayacak. Grupta play off'un diğer eşleşmesinde ise ikinci sırayı elde eden Erbaaspor'un rakibi, ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor maçının sonucuna göre belli olacak. Çatalcaspor bu maçı kazanırsa play off'a kalacak. Diğer skorlarda ise normal sezonu beşinci tamamlayacak taraf Düzcespor olacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim, tarihlerinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkmak için önlerinde yalnız 3 maç kaldığını söyledi. - Manisa