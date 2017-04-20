Manisa Büyükşehir Belediyespor Play Off'a Kilitlendi

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 2 hafta kala 52 puanla 3'üncü basamakta yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazar günü konuk edeceği Erbaaspor'u yenerek play off biletini almak istiyor.



Ligde son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Teknik Direktör Levent Devrim, Erbaaspor'un play off'u garantilediğini hatırlatarak, "Bu maçı kazanarak ilk beşteki yerimizi sağlamlaştırmak ve son haftada deplasmanda oynayacağımız Tire 1922 Spor müsabakasına rahat çıkmayı hedefliyoruz. Takımdaki herkes galibiyete odaklandı. Bu kritik randevuda taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi. - Manisa