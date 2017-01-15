Manisa Büyükşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 1-2





STAT: Manisa Mümin Özkasap Tesisleri



HAKEMLER: Bilal Emektar (x), Emrah Ünal (x), Emir Kılıçarslan (x)



MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ömer (xx) - Semih (xx), Şemsettin (xx) Burak (xxx), Alper Akçam (xx), Ali (xx), Berkin (x) (Dk. 46 Samed x), Olcay (x), (Dk. 54 Engin x), Mehmet (xx), Özgür (xx), Bilal (x), (Dk. 46 Ufukhan x)



HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Burak (xxx) - Aytek (xxx), Barış (xx), Cemal (xx) (Dk. 75 Egecan x), Yavuz (xx) (Dk. 90 Ömer), Hüseyin (xxx), Mustafa (xx), Furkan (xx), Ertuğrul Sancaktutan (xx), Taner (xx) (Dk. 86 Habib), Uğur (xxx)



GOLLER: Dk. 3 Mustafa, Dk. 45 Uğur (Halide Edip Adıvarspor), Dk. 67 Semih (Manisa Büyükşehir Belediyespor)



KIRMIZI KART: Dk. 90 Ufukhan (Manisa Büyükşehir Belediyespor)



SARI KARTLAR: Ali, Ufukhan, Burak, Özgür, Ömer (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Hüseyin (Halide Edip Adıvarspor)



SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 4'üncü sırada bitiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, play off hesapları yapan Halide Edip Adıvarspor'a sahasında 2-1 yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yaptı. Konuk takımın gollerini 3'üncü dakikada Mustafa ve 45'inci dakikada Uğur atarken ev sahibinin tek sayısını 67'inci dakikada Semih kaydetti. Bu sonuçla 29 puanda kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor 5'inci sıraya geriledi. Puanını 27 yapan Halide Edip Adıvarspor 8'inci sıradaki yerini korudu.



3. dakikada konuk takım golü buldu. Ertuğrul Sancaktutan'ın sağdan ortasında Mustafa meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 0-1.



26. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Bilal'in soldan ortasına Ali kafayı vurdu kaleci Burak zor pozisyonda topu çelerek mutlak golü önledi.



32. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyesporlui Olcay'ın yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Burak son anda çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı Semih tamamladı, top dışarı gitti.



45. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan süratle Manisa Büyükşehir Belediyespor ceza sahasına giren Uğur, çaprazdan sert bir şutla Ömer'i avladı: 0-2.



67. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor farkı bire indirdi. Ceza sahasındaki karambolde Ufukhan'ın rövaşatasında meşin yuvarlak kaleciden döndü. Semih topu tamamladı: 1-2.



Maçın ilk yarısında yedek kulübesinde itirazdan dolayı sarı kart gören Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Ufukhan 2'nci yarının 46'ncı dakikasında oyuna dahil oldu, 90'ncı dakikada rakibine sert girince önce ikinci sarı kartını, ardından kırmız kartı görüp oyun dışı kaldı.



Maç 2-1 bitti.



- Manisa