Manisa Büyükşehir Belediyespor Gökhan'la İmzaladı

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Diyarbekirspor'dan 24 yaşındaki stoper Gökhan Payal'a Antalya kampında 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ersoy Arslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş katıldı. Gökhan, Samed Kartal ve Engin Güngör'ün ardından Manisa ekibinin ara transferdeki 3. takviyesi oldu.



Yeni kulübüyle yaptığı anlaşma nedeniyle mutlu olduğunu belirten Gökhan, "Teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettim. Kulübümün hedefleri tercihimi buradan yana kullanmama neden oldu. Takımda eski arkadaşlarım var. Uyum süreci yaşayacağımı düşünmüyorum. Ligin ikinci yarısında elimden geleni yaparak kulübümün başarısında pay sahibi olmak istiyorum. Şampiyonluk hedefi için buradayım" diye konuştu.



- Manisa