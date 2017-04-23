Manisa Büyükşehir Belediyespor-Erbaaspor : 3-1





STAT: Mümin Özkasap



HAKEMLER: Yasin Kol (xxx), Soner Akgün (xxx), Kerem Yükünç (xxx)



MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatih (xxxx) - Burak (xx), Alper (xx), Ali (xxxx) (Dk. 87 Ümit), Berkin (xxx) (Dk. 82 Samed), Ufukhan (xx) (Dk. 63 Şemsettin x), Olcay (xxxx), Mehmet (xxx), Gökhan (xxx), Barış (xxx), Bilal (xxx)



ERBAASPOR: Çağrı (x) - Rıdvan (xx), Hasan (x), Emre (xx), Muhammed (xxx), Hüseyin (x) (Dk. 68 Yusuf x), Osman (xx), Kudret (xx), Özcan (x) (Dk. 66 Doğan x) Onur (xx), Yunus (x) (Dk. 46 Sinan xx)



GOLLER: Dk. 35 Alper, Dk. 37 Ali, Dk. 64 Olcay (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Dk. 59 Muhammed (Erbaaspor)



SARI KARTLAR: Ufukhan, Mehmet, Olcay, Ali, Burak (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Osman, Özcan, Rıdvan (Erbaaspor)



SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci. Grup'ta haftaya dördüncü sırada giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Erbaaspor'u 3-1 mağlup ederek ilk 5'teki yerini garantiledi. 35'inci dakikada Alper, 37'de Ali, 64'te Olcay'ın golleriyle galibiyete uzanan ev sahibi takım puanını 55 yaparak üçüncü basamağa yükseldi. 12 maçlık yenilmezliği sona eren ve 57 puanda kalan 2'nci sıradaki Erbaaspor'un tek golünü 59. dakikada Muhammed kaydetti.



35. dakikada ev sahibi takım golü buldu. Berkin'in soldan ortasında Ali'nin kafayla indirdiği top Alper'in önünde kaldı. Alper ceza sahası içinde şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



37. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Olcay'ın serbest vuruştan kale sahasına havalandırdığı topa Ali kafayı çaktı: 2-0.



59. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Hüseyin'in uzaktan şutunda top direkten döndü. Ceza sahası önüne düşen meşin yuvarlağı Muhammed ağlara bıraktı: 2-1



64. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor golleri üçledi. Bu dakikada topla rakip yarı alanına sokulan Olcay, kaleci Çağrı'nın önde olduğunu görünce yaklaşık 40 metreden akıllı bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara bıraktı: 3-1.



- Manisa