Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Play Off Heyecanı

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Pazarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, play off hedefine bir adım daha yaklaştı.Manisa Büyükşehir Belediyespor, grupta normal sezonun son iki haftasına 52 puanla üçüncü sırada girdi.



Yeşil beyazlı ekip Bodrum Belediyespor Bodrumspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği grupta haftaya 57 puanla bir üst basamağında Erbaaspor'u play off'u garantilemek için ağırlayacak.



Manisa Büyükşehir Belediyespor, play off oynarsa tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkmak için fırsat yakalayacak. Teknik Direktör Levent Devrim, son maçlarını da Tire 1922 deplasmanında oynayacaklarını belirterek, "Play off'a kalıp üst lige çıkma mücadelesi vereceğiz" dedi. - Manisa