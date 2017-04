Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hedef 2'nci Lig

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Erbaaspor'u 3-1 mağlup ederek play off oynamayı garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez 2'nci Lig hedefine yaklaşmanın sevincini yaşıyor.



Geçen yıl ilk kez mücadele ettiği 3'üncüLig'de sezonu düşme hattının tek basamak üzerinde tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon son 7 maçta 6 galibiyetle bitime 1 hafta kala play off biletini aldı. Bu periyotta yalnız şampiyon Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a yenilen yeşil beyazlı ekibin son haftalardaki formu, Manisalıları 2'nci Lig için daha çok umutlandırdı.



Sezona Levent Eriş yönetiminde başlayıp İsmail Yalçın'la devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, özellikle Levent Devrim'in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından atağı geçti. Devrim'le 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Manisa temsilcisinin play off'taki rakibi son hafta maçlarından sonra belli olacak.



Play off'ta grup ikincisiyle beşincisi, üçüncüsüyle dördüncüsü eşleşecek. Manısa Büyükşihur Belediyespor, son haftaya 55 puanla üçüncü sırada girdi. Erbaaspor maçından sonra soyunma odasına inip coşkuya ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, takıma 2'nci Lig yolunda başarı diledi.



