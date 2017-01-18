Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının ocak ayı üçüncü oturumu Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında yapıldı.



Ocak Ayı Meclis toplantısının üçüncü oturumunda İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin isminin yapımı devam eden Alaşehir Gençlik Merkezi'ne, bölücü terör örgütü elemanlarınca şehit edilen edebiyat fakültesi son sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin de Kuva-yi Milliye Anıtı yanında yapılan çevre düzenlemesine verilmesi kararlaştırıldı.



Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirten Büyükşehir Belediye Meclisi, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Her gün şehitlerimizin arkası kesilmiyor. Bu vatan da bu şehitlerimizin sayesinde ayakta duruyor. İzmir'de adliye önünde bir şehidimiz oldu. Alaşehir'de yapımı devam eden Gençlik Merkezi'ne onun ismini vererek yaşatmak istedik. Ayrıca bölücü terör örgütü elemanlarınca öldürülen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin de Kuva-yi Milliye Anıtı yanında düzenlenen kavşağa verilmesi için önerge verdik." dedi.



Konuşmaların ardından gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.



Meclis toplantısında Yunusemre Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Çerçi, ilçelere yapılan yatırımlarda Büyükşehir Belediyesi'nin adaletsiz davrandığını ileri sürmesi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Çerçi'nin meclisi germeye çalıştığını savundu.



Ergün'ün bir daha söz vermeyeceğini ifade ederek mikrofonunu kapatması üzerine Çerçi, meclis toplantı salonunu terk etti.