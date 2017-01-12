Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı toplantısı, Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan meclis toplantısında bu yıl 477. kez yapılacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Mesir Festivali Komisyonu'nda yer alacak meclis üyeleri ile festival bütçesi görüşüldü.



Komisyon üyelesi olarak MHP grubu adına Mehmet Güzgülü ve Ziya Elmalı, AK Parti grubu adına Adnan Kaçire ve İbrahim Onaylı, CHP grubu adına ise Cem Yalvaç oylama ile belirlendi.



Mesir Festivali bütçesi ise yapılan görüşmeler sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2 milyon 250 bin lira, Şehzadeler Belediyesinin 250 bin lira katkısı ile toplam 2 milyon 500 bin olarak oy birliği ile kabul edildi.



Toplantıda diğer gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi.