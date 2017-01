Manisa Büro-Sen Genel Başkanı Yokuş'tan Gündeme Ilişkin Sert Açıklamalar

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Manisa'daki şube ile ilçe şube yöneticileriyle düzenlediği istişare toplantısında FETÖ operasyonlarını ve anayasa değişikliğini eleştirdi. Yokuş, anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin artırılacağını belirtip, "Bu gidiş, gidiş değildir. Bu yol yol değildir. Yol yakınken meclis dönmeli. Meclis dönmüyorsa millet hesabını sormalıdır. Aksi halde bu millet kendi eliyle kendi ayağına kurşun sıkmış olacaktır" dedi.



Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Manisa şube yönetimi ile ilçe şubelerindeki yönetim kurulu üyeleriyle Taylan Plaza'da bir araya geldi. Şube yöneticileriyle gündemdeki konularla ilgili istişare toplantısı yapan Türk Büro-Sen Genel Başkanı Yokuş, hem FETÖ operasyonlarını hem de anayasa değişikliği konusundaki görüşlerini paylaştı. Yokuş, Türkiye'de terörün artmasının nedenini siyasi iktidara bağlayarak, çeşitli bahanelerle Türkiye'nin yönetilmeye çalışıldığını altını söyledi. Türkiye'nin zor bir dönden geçtiğine dikkati çeken Yokuş, "Bir yanda terör örgütleri diğer yandan komşularımızla savaş halimiz ve özellikle kamu düzenindeki FETÖ operasyonlarıyla bir garabet süreç yaşıyoruz. 14 yıldır ülkeyi yönetenler milleten aldıkları büyük desteğe rağmen Türkiye'yi bir bataklık durumuna doğru sürüklemişlerdir. Eğer bugün ülkemizin her yerinde başta PKK, DEAŞ, IŞİD terör örgütleri, kamuda FETÖ denen terör örgütü bu denli azgınlaşmış ve Türkiye'nin her yeri yaşanmaz hale gelmişse, huzur kalmamışsa bunun en büyük sebebi bu iktidar ve yöneticileridir. Bu iktidarın yöneticileri yanlış politikaların ve yönetiminin bedelini Türk milletine ödetmektedirler. Her zaman yaptıkları gibi sorumluluktan kaçarak, 'Efendim dış güçler bizi rahat bırakmıyor. Küresel güçler ekonomimize el atmış, onlar sürekli ülkemizi karıştırıyor' bahanelerine sığınılarak ülke yönetilemez" dedi.



"EKONOMİYE ŞAŞI BAKAN YÖNETİM ANLAYIŞINI KABUL EDEMEYİZ"



Dolar ve Euro'daki yükselişi de eleştiren Yokuş, "Bugün ülkemizi yaşanmaz, ekonomimizi çıkmaz hale getirenler, bütün ihaleleri, dış ticareti dövize yapıp ve akaryakıttan doğalgaza kadar her şeyi Türk milletine Dolar ve Euro ile satanların şimdi akılları başlarına gelmiş, 'Dövizlerinizi bozdurun. Hala bozdurmayanlar teröristtir' demektedir. Böyle saçma sapan devlet yönetim anlayışı, ekonomiye şaşı bakan yönetim anlayışını kabul etmemiz mümkün değildir. Sormak lazım, bütün devlet ihalelerini yabancı şirketlere Dolar ile Euro bazında ihaleye verenler, ithal ettikleri bütün malları dolar değeri üzerinden millete pazarlayanlar, şimdi bütün bu sorumluluklardan kaçarak vatandaşı bir yandan aşağılamaktalar ve tehdit etmektedirler. Eğer bugün ekonomimiz bu hale gelmiş, terör bu kadar azgınlaşmışsa, sınırlarımız yol geçen haline gelmiş, aramızda 3,5 milyon göçmen dolaşıyorsa tek sebebi iç ve dış politikalarda beceriksiz politikalar üreten iktidarın sorumluluğudur" diye konuştu.



"FETÖ, 15 KAT BÜYÜMÜŞSE NEDENİ SİYASİ İKTİDARDIR"



Konuşmasında FETÖ'ye de değinen Yokuş, şunları söyledi:



"FETÖ'ün büyümesinin ve 15 Temmuz darbe girişiminin sebebi siyasi iktidardır. Bugün FETÖ kadrolaşmasını bu devletin başına bela eden Cumhurbaşkanı'dır, Başbakan'dır. O Pensilvanya'daki hain kadar bu iktidar mensuplarıda bu ülkeye, bu millete aynı şekilde zarar vermiştir. Suç ortağıdır. FETÖ'yü günah keçisi ilan ederek bu suçtan kurtulamazlar. Eğer, 'FETÖ' denilen bir terör örgütü 12 yılda 15 kat büyümüştür. Siyasi iktidar, bütün kadroları MİT'ten emniyete, yargıdan askeriyeye kadar terör örgütü dediği ancak daha öncesinde hizmet hareketi dediği, 12 yıl boyunca beraber yiyip-içtiği, aynı yatağı paylaştığı ihanet şebekesini 12 yıl sonra fark edip sonra 'Ben masumum' diyemez. 'Ordumuza yapılan kumpasın sorumlusu FETÖ diyerek' kurtulamaz. 'Emniyete yapılan kumpasın sorumlusu FETÖ' diyerek, kaçamaz. MİT'in, şu an Türkiye'deki istihbarat birimlerimizin yerle yeksan olması ve sıfır noktasına düşmesinin sorumluluğunu FETÖ'ye bağlayamaz. 12 yıl boyunca FETÖ teslim ettiklerini devlet bürokrasisinin ağır bedelini Türk milleti 15 Temmuz'da ödemiştir ve ödemeye devam etmektedir. Bugün siyasi iktidar FETÖ bahanesiyle 98 bin kamu görevlisini sorgusuz, sualsiz işten atmıştır. Anayasayı ihlal edip, yasaları yok saymıştır. Hukuku çiğnemiştir. Kamu-Sen olarak FETÖ operasyonları başladığın günden bu zamana kadar söylediğimiz tek şey, devlette bir memur hangi fikre, hangi cemaate sahip olursa olsun, devleti zarara uğrattı ve kanun dışı işlere bulaştıysa canı cehenneme gitsin. Cezasını çeksin. Siz memurları yargısız infaza tabi tutarak, bu insanları yargılamadan, savunma hakkını vermeden, bu insanları sokağa atamazsınız. Eğer hukuk devleti ise, 657 varsa, bir OHAL yasası ile anayasayı çiğneyemezsiniz. Çünkü OHAL Yasası veya KHK bir anayasanın üstünde değildir. Hukuk herkes için işlemelidir. 80 milyon insan için işlemelidir."



"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DEĞİNDİ"



Konuşmasının son bölümünde anayasa değişikliğine de değinen Yokuş, Türk milletine uyarıda bulundu. Genel Başkan Yokuş, "Türkiye'ye bu sıkıntılar içerisinde çıkışı konuşacağı yerde, 'Ülkeye huzuru nasıl getiririz?' diye çaba sarf etmek yerine meclistekilerimiz, birbiriyle kavga ediyorlar. Her gün kafa göz kırıyorlar. Gerçi onlardan artık çoğu milletvekili olmaktan çıktılar. Onlar liderlerin vekili oldular. Bir anaya değişikliği kavgası var. 'Milletin vekiliyiz' diye giden 316 tane adam, onlara vekil demek zaten hakarettir. Onlara vekalet veremeyiz, verdiysek de zehir, zıkım olsun. İradesiz 316 adam, boş kağıda imza atıyor. Diyor ki 'Üstünü benim lider doldursun.' İradesini liderlere peşkeş çeken birilerine milletin vekili diyebilir misiniz?. Diyorlar ki, 'Cumhurbaşkanı bir türlü anayasal çizgisine gelmiyor. Ettiği yemini çiğniyor. Kanunu filan tanımıyor' Ne yapalım? O zaman mecliste toplanalım, buna uygun bir anayasa yapalım. İyi de arkadaş ona uygun yeni anayasayı yaptın. Yarın tekrar, 'Yahu bu da bana dar geliyor' derse bir daha mı olacak bu iş? Meclise giden milletvekilimiz Cumhurbaşkanı'na terzi görevimi yapacak. Bu Kurtuluş Savaşı'nın milli meclisi olabilir mi? Olamaz. Türkiye'yi bunca yılda getirdiğiniz nokta bu. Daha fazla yetki vererek Türkiye'yi nereye götüreceksiniz. Türkiye'yi bölünmeye mi yoksa eyaletlere mi götüreceksiniz? Allah muhafaza biz, Türk aydınları olarak milletimizi uyarıyoruz. Bu gidiş gidiş değildir. Bu yol yol değildir. Yol yakınken meclis dönmeli. Meclis dönmüyorsa millet hesabını sormalıdır. Aksi halde bu millet kendi eliyle kendi ayağına kurşun sıkmış olacaktır" dedi.



Genel Başkan Yokuş konuşmasının ardından şube başkanları ve yöneticilerle birlikte gündemdeki konularla ilgili basına kapalı olarak istişarede bulundu.