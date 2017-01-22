Manisa Bbsk Yomra'dan Puansız Ayrıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor 19. hafta mücadelesinde Trabzon ekibi Yomraspor'un konuğu oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Spor Toto 3. Lig 2. Grupta ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yomra İlçe Stadı'nda Yomraspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor Genel Koordinatörü Alparslan Ustamehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ersoy Arslan ve Metin Memiş'te takımı yalnız bırakmadı. İlk yarıda ev sahibi ekip daha çok pozisyon üretirken, Manisa Büyükşehir Belediyespor pozisyon üretmekte zorlandı. Yomraspor ilk yarıyı 14. dakikada Yetkin'in attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk yarının aksine pozisyon üreten taraf oldu. Ancak yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen yeşil-beyazlılar, mücadeleden 14. dakikada Yetkin'in attığı golle 1-0 mağlup ayrıldı. - MANİSA