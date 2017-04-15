Manisa Balık Yasağının Başlaması Tezgaha Yansıdı

Balık yasağının başlaması tezgaha yansıdı



ÜLKE denizlerinde trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar için, bugün av yasağının başlaması, Manisa'daki balıkçı tezgahlarında fiyatlara yansıdı.



Şehzadeler Alaybey halk pazarında satışa sunulan sardalye ve hamsi dışında; neredeyse tüm balık çeşitlerine 5 ila 10 lira arasında zam geldi. Bazı balıkların fiyatı ise ikiye katlandı.



Balıkçı esnafından Cihan Kaya, "17 senedir balıkçılık yapıyorum. Türkiye'de 15 Nisan av yasağının başlangıç günü. Sürü balıklarının yakalanması yasak. Pazarlarda ve dükkanlarda yine balık olacak ama kış sezonu gibi bol olmayacak. Çipura ile levrek 25 lira iken, şu an 30 ila 35 lira arası oldu. Tekir 25 lira iken 40 lira. Barbun 40 lira iken 50 lira. Kefal 20 lira iken 30 lira, sardalye ve hamsi 10'ar lira, tavuk balığı 25 lira iken 40 lira gibi fiyatlara satılıyor" dedi.