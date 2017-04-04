Manisa Bakan Soylu: Deniz Baykal Sana da Yazıklar Olsun

Bakan Soylu: Deniz Baykal sana da yazıklar olsun (ek)



BAKAN SOYLU: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BANA HARAM OLSUN



Manisa'nın Alaşehir İlçesi'ndeki programının ardından şehir merkezine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buruda düzenlenen miting de Kandil'e götürülen 13, 14 yaşındaki çocuklara taciz yapıldığını söyleyerek, "Çocukları alıp dağa götürüp, bu çocukları orada taciz yaparlarsa içişleri bakanlığı bana haram olsun. Kandil'deki itlerden bahsediyorum. Kız çocuklarına pantolonu şöyle giyeceksin, etekliği böyle giyeceksin diye, o 50 yaşındaki 60 yaşındaki iğrenç adamlar taciz yapıyorlar. Eğer bunları onların yanlarına bırakırsak biz de adam değiliz" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alaşehir mitinginin ardından, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Manisalılara seslendi. Erken saatlerden itibaren miting alanı trafiğe kapatıldı, vatandaşlar üstleri aranarak alana alındı. Ellerinde bayraklar ve dövizlerle Bakan Süleyman Soylu'yu karşılayan Manisalılar 'Evet' sloganları attı. Bakan Soylu, vatandaşlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi.



"KANDİL'DE 60 YAŞINDAKİ İĞRENÇ ADAMLAR 13 YAŞINDAKİ KIZLARA TACİZ YAPIYOR"



Meydanda Manisalılara seslenen Bakan Soylu, PKK'yı ve HDP'yi hedef aldı. HDP'nin milleti tehdit ettiğini söyleyen Bakan Soylu, "PKK'nın sözde partisinden HDP'den bahsediyorum. Onun bir adamı T.C'yi tükürüğümüzle boğarız dedi. O şimdi hak ettiği yerde kendi tükürükleriyle kodeste uğraşsın şimdi. Şımardılar, milleti tehdit ettiler. Birisi çıktı 'sırtımızı PYD'ye dayarız, PKK'ya da dayarız' dedi. Şimdi orda duvara dayasın da görsün gününü. Biz Muş Vorto'yu, Cizre'ye özerklik ilan edeceğiz dediler. O gün afranız, fiyakanız vardı ya, hadi bakalım cesaretiniz varsa bugün özerklikten bahsedin de alalım boyunuzun posunuzun ölçüsünü. Bize acı yaşatanlara dünyanın en acımasız davranışını ortaya koymazsak, çocuklarımızın kanını yerde bırakırsak namerdiz" dedi. Çocuklara Kandil'de taciz yapıldığını açıklayan Bakan Soylu, "Yüksekova'da bir anne kolumu tuttu. 'Sen devletin adamısın, güçlü bir adamsın, benim 13 yaşımdaki kızımı benden almak istediler' dedi. 13-14 yaşındaki kızları Kandil'e götürüp, annelerinin sevgisinden uzaklaştırıyorlar. Ben de bir babayım. 13 yaşındaki çocuğun yeri anasının kucağıdır. Eğer bu ülkede bundan sonra bu çocukları alıp dağa götürüp, bu çocukları orada taciz yaparlarsa içişleri bakanlığı bana haram olsun. Bunlar o kadar ahlaksız ki, alçak ki, Kandil'deki itlerden bahsediyorum. Bunlar oraya kız çocuklarını getiriyorlar. Kız çocuklarına pantolonu şöyle giyeceksin, etekliği böyle giyeceksin diye, o 50 yaşındaki 60 yaşındaki iğrenç adamlar taciz yapıyorlar. Eğer bunları onların yanlarına bırakırsak biz de adam değiliz" diye konuştu.



ŞEHİT POLİSİ ANLATIRKEN GÖZLERİ DOLDU



Konuşması sırasında elini yumruk yapan Bakan Soylu, Diyarbakır'da yaşadığı olayı anlattı. Bakan Soylu, "Bundan iki ay önce Diyarbakır'a gittim, konuşurken elimi böyle yapmışım, fotoğrafımı çekmişler. Orada Kadir Miraç Özcan diye bir polis memuru var, Trabzonlu bir çocuk. Gelmiş benden bir gün sonra orda nasıl ben konuşuyorsam elini öyle yapmış. Altına da 'koçum benim' diye yazmış. ve geçen ay hainlerin, alçakların el yapımı patlayıcısıyla şehit olmuş. Bizim onlara borcumuz var. Bu borcun ödeyeceğiz, dünya şahit olsun" dedi. Bakan Soylu, şehit polisi anlatırken sesi titredi, gözleri doldu. Konuşmasının sonunda Manisalılardan 'Evet' oyu isteyen Bakan Soylu, Turgutlu'ya hareket etti.