Manisa Bakan Arslan Sabuncubeli Tüneli'ni Inceledi

Bakan Arslan Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi (5)



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Soma'daki programın ardından yapımı devam eden Akhisar çevreyolunu incelemek için ilçeye geçti. Akhisar'da Bakan Arslan'a, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvener, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, AK Parti Manisa milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber ve Uğur Aydemir, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şenyiğit ve birçok daire müdürü eşlik etti. Akhisar'da yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Bakan Arslan, Akhisar çevreyolunun 2017 yılının sonlarında demiryolunun ise 2017 yılının ortalarında bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.



ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ



Akhisar'da çevreyolunun önemine değinen Arslan, "Özellikle ağır vasıta trafiğinin çok yoğun olduğu bölgede ağır vasıta trafiğinin şehir dışına çıkarılması çok çok önemliydi. Hal böyle olunca daha önce Gölmarmara yolundan gelen yolun 5.5 kilometresi yaklaşık altyapısı bitmiş biz o yolun hem alt yapısını hem geriye kalan 8 kilometrenin yapılmasını tek bir ihale olarak yaptık bu kapsamda 5.5 kilometrenin sıcak asfaltı da yapıldı ve hizmete girdi. Geriye kalan 8 kilometre de çalışma devam ediyor, 2018 yılının ortaları gözükmekle birlikte 2017 yılının sonunda bitirilmeleri konusunda arkadaşlar bunun da konuşmasını yaptık. İnşallah olağanüstü bir gayretle geriye kalan 8 kilometreyi de 2017 yılının sonunda bitirip dolayısıyla Akhisarlıların ve bölgenin hizmetine sunmayı istiyoruz. Bununla ilgili gelinen nokta memnuniyet verici ve bir rakam daha paylaşmış olayım. Hem hizmete açılan 5.5 kilometrenin hem şuan devam eden 8 kilometrenin ikisinin toplam ihale bedeli 94 milyon Türk lirası, eski parayla 94 trilyon Türk lirasıdır. Biz geçmişte 94 trilyon para bulduğumuz zaman Türkiye olarak bayram ediyorduk şimdi sadece bir ilçemiz de 94 milyonluk çevreyolu yapıyoruz. Tabiki Akhisar'a Manisa'mıza insanlarımıza helali hoş olsun. Sonuçta onların emekleri ile onların destekleri ile geldiğimiz noktadaki hizmeti onların hizmetine sunuyoruz. Bu birinci projeydi Akhisar açısından" dedi.



İLÇE İÇİN DEMİRYOLUNUN ÖNEMİNE DE DEĞİNDİ



Akhisar için demiryolunun da önemli olduğuna değinen Bakan Arslan, "Soma'dan gelen demiryolunu Akhisar'a sokmadan özellikle hem de güzergahı yaklaşık 4.2 kilometre kısaltacak. Yeni bir güzergahla Akhisar'ın dışına alıyoruz. Çevreyolunun da hemen paralelinde devam ediyor. Altyapı yüzde 90'ların üzerine geldi bitti. Üst yapı ile ilgili demiryolları kendi imkanlarımızla yapacağız. Oradaki hedefte önümüzdeki yılın 8'inci ayında bitirmek ancak yine içeride bir pazarlık daha yaptık. Sekizinci aya kalmasın en azından okulların kapanması ile birlikte turizm sezonunun yoğunluğu başladığında biz bu trafiği de şehrin içerisinden çıkarmış olalım dedik. Böylece Akhisar'ın çok önemsediği gerçekten ihtiyacı olan iki projeyi de biz önümüzdeki yıl bir tanesini yıl içerisinde bir tanesini yıl sonunda bitirip Akhisarlıların hizmetine sunmuş olacağız. Manisa, Akhisar ve Soma çok önemli bir kavşak noktası, sadece kendisine hizmet istemiyor bölgeye ve ülkeye hizmet istiyor bunları yaparken bölgemizin ve ülkemizin ekonomisinin büyümesini ticaretini ve endüstrisinin büyümesine katkı sunacağız" dedi.



Program sonunda Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Bakan Arslan'a Akhisar'a özgü zeytin ve zeytinyağından oluşan şilt taktim etti. Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ise Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor'un 45 numaralı ve arkasında Ahmet Arslan yazılı formayı Bakan Arslan'a hediye etti.