Manisa Ayakkabı Fuarı 2 Şubat'ta Açılıyor

Manisa'da bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek olan Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU) 2 Şubat'ta sektör temsilcilerine kapılarını açacak.



Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Manisa Ayakkabıcılar Odası ve Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu işbirliğinde SNS Fuarcılık tarafından organize edilen fuarın üçüncüsü 2-5 Şubat tarihleri arasında Manisa Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek. Fuar öncesi hazırlıklar tamamlandı. Önemli bir ihtisas fuarı olarak kendini ispatlamaya başlayan fuara 40'a yakın ayakkabı üreticisi katılıyor. Fuara Manisa Büyükşehir Belediyesi tam destek veriyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, MAYFU'yla birlikte ayakkabı sektöründeki potansiyelin ortaya çıktığını söyledi. Manisa'da ayakkabı sektörünün en önemli eksiğinin markalaşmak olduğunu belirten Güzgülü, "Bu konuda ilk adımı 2016 yılında atarak fuarımızı açtık. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yapılan iki fuar başarılı geçti. Türkiye genelinde istediğimiz yankıyı da buldu. Sektörün kalbi olan İstanbul'da fuarımız konuşuldu. Bundan sonra Manisa olarak hedefimiz sektörde markalaşmak olmalıdır. Bu hedefe ulaşmamızda MAYFU çok önemli bir araç olacaktır. Manisa çok önemli bir üretim merkezi olarak kendisini gösterecektir" dedi.



Bugüne kadar düzenlenen ilk iki fuara başta İstanbul olmak üzere, Mersin, Kırıkkale, Sivas, Ankara gibi birçok yerden ve Ege'nin tüm illerinden üreticiler, toptancılar ve perakendeciler ilgi gösterdi. Almanya ve Hollanda gibi dış ülkelerden de bazı profesyonel ziyaretçiler Manisa'ya gelerek fuarı ziyaret etti.



Manisa'da üçüncü kez düzenlenecek olan Ayakkabı Moda Fuarı KOSGEB tarafından da destekleniyor. Organizasyonu gerçekleştiren SNS Fuarcılık firması adına görüşünü aldığımız şirket yetkilisi Saruhan Simsaroğlu, KOSGEB'in Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı'na yüzde 60 oranında destek verdiğini belirtti. Simsaroğlu, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da maksimum 50 metrekareye kadar katılım bedelinin yüzde 60'ını KOSGEB ödeyecek. Bu katılımcılarımız için çok iyi bir fırsat" diye konuştu.



Fuarın ihtisaslaşma ve sektöre katkı sağlama yönüne vurgu yapan Simsaroğlu, "Ayakkabı sektörü geçtiğimiz yıllarda Manisa için son derece önemli bir sektördü ve Manisa sektörde önemli bir yere sahipti. Yıllar içerisinde bu gücünü kaybetmiş olsa da, fark ediyoruz ki; fuarın da katkısıyla bu sektör yeniden canlanıyor ve Manisa önemli bir üretim üssü olarak kendini göstermeye başladı. Fuara katılan üreticilerimiz, bütün bir sezonu rahatlatacak siparişi 4 günde alabiliyorlar. Fuar üreticilerimize bu imkanı sağlıyor" şeklinde konuştu. - MANİSA