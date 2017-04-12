Manisa Askıda Mama Kampanyası Ile Can Dostlarını Besliyor

Askıda mama kampanyası ile can dostlarını besliyor



MANİSA'da evcil hayvan malzemesi satış dükkanında çalışan Burak Karaarslan, askıda mama kampanyasından topladığı mamalar ile Spil Dağı'ndaki terk edilmiş sokak hayvanlarını besliyor.



Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde faaliyet gösteren evcil hayvan malzemesi satış dükkanında 7 yıldır çalışan Burak Karaarslan (26), müşterilerin talebi üzerine sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı. Dükkan önünde kurduğu stantta müşterilerinden ve vatandaşlardan bağış olarak topladığı mamaları biriktiren Karaarslan, daha sonra mamaları özellikle Spil Dağı'nda ormanlık alanlarda terk edilmiş sokak hayvanlarına dağıtarak, beslenmelerini sağlıyor. Hayvanları çok sevdiğini anlatan Karaarslan, onların insanlardan hiçbir farkı olmadan sağlıklı bir şekilde yaşama hakları bulunduğunu belirterek, "Müşterilerimiz sokak hayvanlarına bağış yapabiliyor ama dağdaki hayvanlara ulaşamıyordu. Biz de dükkanımızda askıda mama kampanyası başlattık. Bu kampanya ile topladığımız mamaları dağda bulunan sokak hayvanlarına bırakarak, beslenmelerini sağlıyoruz. Dağda şimdiye kadar yüzlerce terk edilmiş hayvan tespit ettik. Sağlık açısından durumları çok kötü olduğu için veteriner desteği veriyoruz, ilaç yardımında bulunuyoruz. Her zaman terk edilmiş hayvanların yanındayız. Hayvanlara kesinlikle eziyet edilmesini istemiyoruz. Herhangi bir olumsuzluk görüldüğünde gerekli mercilere bildiriyoruz" diye konuştu.