Manisa Art Arda Sallandı !

Manisa bir saat içinde iki kez sallandı. Manisa'da merkez üssü Selendi olan 4,9 büyüklüğündeki ilk deprem saat 16.09'da gerçekleşti. Aradan geçen bir saatin ardından Manisa'da ikinci bir deprem şoku yaşandı. Merkez üssü Selendi olan 4.9'luk ikinci sarsıntı ise saat 17.12 meydana geldi. Geniş bir bölgede hissedilen depremler paniğe neden oldu. Yeryüzüne yakın bir noktada meydana geldiği belirtilen sarsıntılara ev ve işyerlerinde yakalananlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Depremlerde ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı, Selendi'de bazı evlerde ufak çaplı hasarlar meydana geldiği bildirildi.



(İHA)