Manisa Art Arda 4.9'la Sallandı!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler'de de 4.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'tan alınan verilere göre, deprem yaklaşık 7 kilometre yerin altında saat 17.12'de meydana geldi. Manisa'da iş yerlerinde depreme yakalanan vatandaşlar panikle kapılarının önüne çıktı. Kısa süren deprem ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.



(Aykut Yeniçağ - Sadık Cangel / İHA)