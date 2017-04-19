Manisa Aile Yangında Zor Anlar Yaşadı

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4 katında çıkan yangında, bir çift kızı ve torunuyla sor anlar yaşadı. Aileden 3 kişi dumandan etkilenince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ise yangını söndürdü.



Ege Mahallesi 1305 Sokak'taki Barak Apartmanının 4'üncü katındaki dairede, bugün saat 12.00'de bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Cemal Tütek (62), eşi Vesile Nilgün Tütek (60), kızı Çiğdem Tütek (28) ile torunu Arya Tütek'in (3) yaşadığı dairenin yatak odasında başlayan yangın, aileye zor anlar yaşattı. Oturma odasında televizyon izleyen aile, yatak odasında çıkan yangın sonrası dışarı çıkamadı. Vatandaşlar ise yangını görünce itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye, 15 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü.



AİLEDEN 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



Evdekiler tahliye edilirken, 3'ünün dumandan etkilendiği belirtildi. Dumandan etkilenen Cemal Tütek ve eşi Vesile Nilgün Tütek, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Torunu Arya Tütek ise Moris Şinasi Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılanların durumunun iyi olduğu belirtildi.



Yangının söndürüldüğü sırada gözyaşlarını tutamayan Çiğdem Tütek ise komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Evdeki eşyalarda büyük çaplı hasar oluştu. İtfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından kaynaklanabileceğini belirtti. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.