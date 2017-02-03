Manisa 6 Dakikada 20 Bin TL'lik Hırsızlık

6 dakikada 20 bin TL'lik hırsızlık



MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'nde, bir telefoncudan 6 dakika içerisinde yaklaşık 20 bin TL'lik telefon ve elektronik eşya çalan 4 kar maskeli hırsız kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6236 Sokak'ta bulunan telefoncu dükkanında meydana geldi. Yüksel Yaramış'a ait işyerinde önce keşif yapan 4 kar maskeli hırsız, gece saatlerinde işyerinin önüne geldi. Hırsızlardan biri ilk olarak yanında getirdiği saplı fırça ve kova ile güvenlik kamerasını etkisiz hale getirdi. Hırsızlar daha sonra işyerinin alarmını sökerek su dolu bir kovanını içerisine attı. Ardından işyerinin kepek kilitlerini ve sonra kapısı kıran hırsızlar 6 dakika içerisinde işyerindeki 20 bin TL değerindeki bilgisayar, televizyon ve cep telefonu malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı dakika dakika işlerinin içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaramış'ın şikayeti üzerine işyerinde parmak izi çalışması yapan polis, güvenlik kameralarını incelemeye alarak hırsızları yakalama için araştırma başlattı. Sabah işyerine geldiğinde kepeklerin açık ve işyerindeki malzemelerin çalındığını fark eden Yaramış, "Sabah işyerime geldiğimde ne olduğunu şaşırdım. İşyerime hırsız girdiğini anlayınca polise haber verdim. Güvenlik kamerasını incelediğimde kar maskeli 4 kişi işyerime girerek 2 bilgisayar, 1 adet dizüstü bilgisayar, televizyon, müşterilere ait cep telefonlarını, GSM hatlarını ve cep telefonu aksesuarlarını çaldığını gördük. Biz devletimize güveniyoruz. Devletimizin bunları ortaya çıkarsın. Gerekirse bir bekçi tutsunlar, biz parasını karşılarız. Yaklaşık 20 bin TL'ye yakın zararım var. Bu hırsızların bir an önce bulsunlar. Benim canımı yaktılar, başkasının canını yakmasınlar" diye konuştu.