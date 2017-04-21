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Manisa, 4,9 Büyüklüğünde Depremle Sallandı
Manisa, 4,9 Büyüklüğünde Depremle Sallandı
Manisa Selendi'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21 Nisan 2017 Cuma 16:20
Ayrıntılar gelecek...
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