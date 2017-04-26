Manisa 3.9'la Sallandı

MANİSA'da, bugün saat 11.03'te Richter Ölçeği'ne göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi'nin (AFAD) verdiği bilgiye göre, saat 11.03'te, merkez üssü Manisa'nın Şehzadeler İlçesi olan, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre altındaki deprem, Manisa'nın dışında İzmir ve ilçelerinde de hissedildi. Deprem kısa süreli korkuya neden oldu.



Geçen hafta salı günü, Manisa'da yaklaşık 1 saat arayla Richter Ölçeği'ne göre 4.9'luk iki deprem meydana gelmiş, ardından yüzün üzerinde artçı sarsıntı olmuştu. - Manisa