Manisa 3.9'la Sallandı

Manisa'da, geçen hafta 1 saat arayla meydana gelen ve korku yaratan 4.9'luk iki büyük depremin ardından kentte bugün de 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi'nin (AFAD) verdiği bilgiye göre geçen salı günü, Manisa'nın Selendi İlçesi'nde, saat 16.09'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 1 saat 4 dakika sonra 17.13'te ise bu kez merkez üssü Manisa'nın merkez Şehzadeler ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Her iki deprem de İzmir, Uşak, Kütahya, Denizli ve Çanakkale başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde hissedildi. Sonrasında ise yüzlerce kez artçı sarsıntı yaşandı.



Kentte hayat normale dönerken, bugün bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Manisa'nın Şehzadeler ilçesi olan yerin 6.9 kilometre altındaki ve 3.9 büyüklüğünde deprem Manisa'nın dışında İzmir ve ilçelerinde de hissedildi.



MANİSA/DHA



(Tür: Yurt)