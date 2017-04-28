Manisa 23 Yıl Sonra Gelen Protez El Mutluluğu

Manisa'da sol elinde oluşan kan pıhtılaşmasının kangrene neden olmasıyla birlikte eli kesilmek zorunda kalan 69 yaşındaki Halise Koç, 23 yıl sonra protez eline kavuştu. Mutluluğu yüzünden okunan Koç'un tüm tedavi ve protez el masraflarını Yunusemre Belediyesi üstlendi. Yunusemre'nin kırsal Sakallı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren evli ve 3 çocuk annesi Halise Koç, 23 yıl sonra protez eline kavuştu. Halise Koç'un, 1994'te sol elinde oluşan kan pıhtılaşması kangrene neden oldu. Tedavi olan Koç'un son çare olarak sol eli, bilekten kesildi. Sol elini kullanamayan ve büyük bir eksiklik yaşayan Koç, maddi imkansızlık sebebiyle protez el alamadı.



TEDAVİYİ BELEDİYE ÜSTLENDİ



Durumdan haberdar olan Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Halise Koç ile iletişime geçti. Koç'u ikna eden ekipler, tedavisini üstlendi. Koç, hastanede tedavi olduktan sonra ortopedi teknisyenlerince protez eli takıldı. 23 yıl sonra protez ele kavuşan Halise Koç'un mutluluğu, yüzünden okundu. En az Halise Koç kadar yıllardır aynı yastığa baş koyduğu hayat arkadaşı 71 yaşınadki Mustafa Koç da mutlu oldu.



Duygularını Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederek ifade eden Halise Koç, "1994'te başıma böyle bir olay geldi. 23 yıldan beridir sıkıntısını yaşıyordu. Maddi imkansızlık sebebiyle protez kol alamadım. Şuan çok mutluyum" diye konuştu. Halise Koç'un eşi Mustafa Koç ise, Yunusemre Belediyesi'ne ne kadar teşekkür etse az olduğunu sözlerine ekledi.



"KİMSEYİ GERİ ÇEVİRMİYORUZ"



Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer de, belediye kapısından kimseyi boş çevirmediklerini belirterek, "Sakallı Mahallesi'nde Halise Koç adlı vatandaşımızın 1994'ten beridir elinin kesik olduğunu öğrendik. Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak ekiplerimiz giderek, inceleme de bulundu. İncelemenin ardından Halise Koç'u hastaneye getirerek tedavi ettirdik. Heyet raporu ardından, uygun protez el taktırdık. Yardımlarından dolayı ve bu konuda bize öncülük eden belediye başkanımız Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederim. Annemiz elini güle güle kullansın" diye konuştu.