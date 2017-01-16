Manisa 2'inci Oldu!

Grup müsabakalarına katılan İl Karması Taekwondo takımımız; Afyon, İzmir, Bilecik, Uşak, Kütahya, Denizli, Aydın, Eskişehir ve Muğla illerinin de katıldığı gruplardan İzmir ilinin ardından bayanlarda ve erkeklerde 2. Olarak tamamlamayı başardı. Bu sonuçların ardından 13-15 Şubat 2017 tarihlerinde Turgutlu'da yapılacak olan yarı Final grubuna çıktı.

Sporcularımızın aldıkları sonuçlar şöyle;

29 kg. Marziye OZKURT-Birinci

37 kg. Edanur ULUMAN-Birinci

44 kg. Gizem PORTAKAL-Üçüncü

49 kg. Abdulvahhab YILMAZ-Üçüncü

41 kg. İbrahim KARADUĞAN-İkinci

53 kg. Selim KARADAĞ-Üçüncü

37 kg. Mehmet GÜR-Birinci

47 kg. Hatice Sahra Ceylan- Üçüncü

(+)65 kg. Ömer Burak Esen-Üçüncü

(+)59 kg. Ceren Gazi-İkinci

65 kg. Berkant Aytan-Üçüncü

61 kg. Yusuf Işığan-Birinci

Manisa 4 altın, 2 gümüş ve 6 bronz ile takım halinde ikinci oldu.

Manisa Taekwondo İl Temsilcisi Gökay Budak yaptığı açıklamada; "Takım halinde ikinci olmanın mutluluk verdiğini, tüm sporcuların en iyi şekilde mücadele ettiklerini belirterek, aynı başarıyı yarıfinalde de tekrarlamak istiyoruz. 10 takımın arasından çıkmak kolay olmadı ama yarı final daha zorlu geçecek.Katılım noktasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere başarıda emeği geçen tüm sporcu ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.