Manipülasyonlar Kıskacında İslâm

MANİPÜLASYONLAR KISKACINDA İSLAM etkinliği 2017-04-25 12: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Manipülasyonlar Kıskacında İslâm

MANİPÜLASYONLAR KISKACINDA İSLAM etkinliği 2017-04-25 12: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bahçelievler

Mekan : İBB Bahçelievler Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. (Star City AVM arkası)No: 30

Başlangıç Saati : 25.04.2017 12: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 14: 30: 00

Kategori : MANİPÜLASYONLAR KISKACINDA İSLAM

Tür : Söyleşi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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