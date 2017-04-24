Manipülasyonlar Kıskacında İslâm
MANİPÜLASYONLAR KISKACINDA İSLAM etkinliği 2017-04-25 12: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
MANİPÜLASYONLAR KISKACINDA İSLAM etkinliği 2017-04-25 12: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bahçelievler
Mekan : İBB Bahçelievler Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. (Star City AVM arkası)No: 30
Başlangıç Saati : 25.04.2017 12: 30: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 14: 30: 00
Kategori : MANİPÜLASYONLAR KISKACINDA İSLAM
Tür : Söyleşi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io