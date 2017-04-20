Manganda Kuşununa Kurban Giden 10 Yaşındaki Çocuğun Hayatı Dram Çıktı

Adana'da annesine dondurma almaya giderken sokakta yaşanan silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Yusuf Atmaca'nın babasını 10 yıl önce elektrik çarptığı, ruh sağlığını kaybettiği; 5 yıl önce de kız kardeşinin otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

KAVGA ALEVLENİNCE TABANCALAR KONUŞTU

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi Kadife Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, referandum günü iki grup kavga edince bir tarafın otomobiline silahla ateş edildi. Olay yerine gelen, polisler tarafından kavgaya müdahale edilerek dağıtıldı. Daha sonra barıştırılan iki grup dün Kadife Caddesi'nde yeniden karşılaşan iki grup arasında tekrar kavga çıktı. Kavganın alevlenmesiyle iki grup tabanca ve tüfek çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı.

"ANNESİNE DONDURMA ALMAYA ÇIKTI"

Bu arada hasta dedesini annesiyle birlikte ziyarete gelen 10 yaşındaki Yusuf Atmaca'yı annesi dondurma alması için bakkala gönderdi. Atmaca, evden çıktığı sırada sokakta yaşanan çatışmanın ortasında kalarak yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, çocuğun dışından 3 kişinin daha yaralandığı silahlı kavgayı dağıtıp ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ancak Yusuf Atmaca hayatını kaybetti.

"POLİS 6 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI"

Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri, silahlı çatışmaya katılan M.C., Ö.C., M.C., F.C., A.B., E.C.'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, şüphelilerden M.C.'nin çocuğun öldüğü silahı kullandığı ileri sürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken, polis, mahallede geniş güvenlik önlemleri alıp soruşturmayı sürdürüyor. Atmaca'nın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

"5 YIL ÖNCE BABASINI KAZADA KAYBETTİ"

Atmaca'nın otopsi işlemleri devam ederken ailenin Özgür Mahallesi'ndeki dede evine taziye çadırı kuruldu. Maganda kurşunu ile 10 yaşında hayatını kaybeden Atmaca'nın babasının Ceyhan ilçesinde 10 yıl önce kebapçıda çalışırken elektrik çarpması sonucu yaralandığı ve buna bağlı olarak akli dengesini kaybettiği, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Babanın hala hastanede tedavi gördüğü ve oğlunun öldüğünün söylenemediği belirlendi. Ayrıca Atmaca'nın bundan 5 yıl önce kendisi gibi 10 yaşındaki ablası Emine Atmaca'nın D-400 karayolunda bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

"OĞLUMU ÖLDÜRENLER İDAM EDİLSİN"

Anne Atmaca ev önünde kurulan çadırda gözü yaşlı taziyeleri kabul etti. Anne oğlunun kendisine dondurma almak için bakkala gittiği sırada vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirterek, "Benim oğlumun hiç suçu yoktu. Onu öldürenler cezasını çeksin. Benim devletten tek isteğim oğlumu öldürenler idam edilsin. Ben tek çocuğumla kaldım. Benim tek oğlumdu onu da kaybettim." diye ağıtlar yaktı.

Atmaca'nın ablası Gamze Atmaca ise kardeşinin annesine dondurma almaya giderken hayatını kaybettiğini söyledi. Mahalle sakinleri ise dün akşam sokağın savaş alanına döndüğünü, herkesin kaçtığını çocuk kaçamadığı için öldüğünü ifade etti. Polis soruşturması devam ederken Atmaca'nın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.