Mangallar Yanmaya Hazır

Nazilli'de sobaların yerini mangal ve semaverler aldı. Baharın gelmesiyle birlikte tatilini piknik yaparak değerlendiren Nazillililer için çeşit çeşit mangal ve semaveri satışa sunan esnaflar durumdan oldukça memnun.



40 yıldır sobacılık yapan Mehmet Karadeli, Nazilli'de soba ve mangal satarak geçimini sağlıyor. "İnsanların ihtiyacı neyse ısı gereçleriyle ilgili onları buraya getiriyoruz. Şimdi hazırlığımız mangal ve kömür. Halkımız kışın evde kapalı kalmaktan usandı. Yaylaya dağlara gidip piknik yapacak. Etini alıp sonra bizden mangal almaya geliyorlar. Sonra pikniğe gidiyorlar" diyen Karadeli, daha şimdiden talebin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.



20 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkan mangal fiyatları, vatandaşların bütçesini zorlamadan ailecek keyifli vakit geçirme olanağı sağlıyor. Özellikle Nazilli'de doğayla iç içe olmak isteyenler soluğu dağlık kesimlerde alıyor.



Pikniğe giden ailelerin vazgeçilmezlerinden bir diğerinin semaver olduğunu söyleyen Karadeli, "Semaverlerin fiyatı geçen seneyle aynı. Paslanmaz, krom. Çiftlisi 35 teklisi 30 lira. Semaverler de pikniğin vazgeçilmezi oldu. Mangalı alan semaveri de alıyor. Piknikte çalıyla 5 dakikada suyunu kaynatıyor" diyor. - AYDIN