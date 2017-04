Mangallar da Artık "Akıllı" Hale Getirildi

Özellikle Türk kültüründe büyük bir yere ve öneme sahip olan mangal, Türkiye'de olduğu gibi dünya da oldukça sevilen bir et, sebze ve balık pişirme yöntemi. Barbekü veya mangal üzerinde açık ateşte et, balık ve sebze pişirmeye yarayan düzenek ve bu düzenek de yemek pişirme işlemi olarak tanımlansa da, herkesin kendine özgü bir yöntemi bulunuyor ve günümüz teknolojisinden mangallar/barbeküler de ister istemez etkilenmek durumunda kalıyor.



Gelişen teknoloji sayesinde hayatımızdaki her cihaz yavaş yavaş geliştirilmeye ve "akıllı" hale getirilmeye başlandı ve bu durumdan nasibini mangal/barbekü de aldı. Char-Broil'in yeni SmartChef gaz ızgarası, bağlantılı akıllı telefon uygulaması sayesinde yemeğinizi takip etmenize imkan tanıyor.



Gelişen teknoloji sayesinde akıllı hale getirilen SmartChef; paslanmaz çelik ısıtıcılar, demlik ve tavalar için bir yan ocak, kolay temizlenmeleri için porselen kaplı ızgaralar ve hatta gece yapacağınız ızgaralarınızı kolaylaştırmak için parlayan LED düğmeler gibi teknik özelliklerle de kullanıcıların işini kolaylaştırıyor.



Teknolojinin sunduğu imkanlar neticesinde akıllı hale gelen ızgarasıyla SmartChef; ızgarada bulunan algılayıcılar ve yiyeceklere saplanabilen ısı ölçerler aracılığı ile Wi-Fi ağınıza bağlanarak ve yardımcı uygulaması sayesinde kullanıcılarına yemeğin ne durumda olduğu konusunda sürekli bilgi vererek, ızgaranın başında geçirilen uzun bekleme sürelerini minimuma indirmeyi başarıyor.